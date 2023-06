Inferno di traffico litorale | Abbate | “Da Castel Volturno nessuna disponibilità a intervenire”

Versante Ztl Per quanto concerne la zona alimitato, valevole tutto il giorno, comprende l'... vicolo, via Orsini, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Emilia e l'...La domenica mattina la strada panoramica (da Gabicce Monte a Pesaro) è chiusa ale l'unico ... fissato nella storia anche da Dante Alighieri nel XXVIII canto dell', così come ricorda ...Rodei di moto improvvisi quanto pericolosi, nel bel mezzo di unpiù che intenso. Parcheggiatori abusivi che spuntano come funghi a ogni angolo di marciapiede.

ATTUALITÀ. Traffico in tilt sulle “vie del Mare”: Licola e Varcaturo prese d’assalto L' Altra Notizia

Nelle notti di Mergellina non c’è praticamente niente di legale. La discoteca a cielo aperto si propaga in ogni direzione, in mare aperto e fino ai palazzi dei residenti assediati ...Centomila persone in trappola tra Nomentana e via di Sant'Alessandro per il cantiere Astral: due cartelli e neanche l'ombra di un vigile ...