Inferno a Milano | in strada volano i coltelli | una maxi rissa tra rom coinvolge oltre 60 persone

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 19 giugno 2023)60 rom si fronteggiano a botte e coltellate, sotto gli occhi terrorizzati di passanti e residenti.si mostra, una volta di più, preda nella morsa della violenza e della criminalità d’importazione estera. Stavolta laè scoppiata e deflagrata in tutto il suo potenziale di brutalità gratuita intorno alle 18.30 in Via Faa’ di Bruno, in zona Piazza Insubria, non lontano da Porta Romana. Ed è andata avanti per interminabili minuti di panico e coltellate. Sono stati proprio i residenti a dare l’allarme ai carabinieri. Militari intervenuti in forze per ripristinare ordine e sicurezza. E, soprattutto, per neutralizzare la pericolosità crescente di circa una sessantina dicoinvolte. Per lo più cittadini di etnia rom o originari ...