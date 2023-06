Indonesia-Argentina | gol pazzesco di Paredes | che bolide dalla distanza VIDEO

(Di lunedì 19 giugno 2023) E’ un golquello di Leandroin, amichevole delle nazionali in questa finestra di giugno. L’ormai ex centrocampista della Juventus, che ha giocato questa stagione con poca continuità in prestito ai bianconeri dal Psg, riceve palla sui 33 metri e calcia unimparabile per il portiere asiatico, con una parabola davvero illeggibile che dimostra le sue capacità balistiche. In alto ecco le immagini. SportFace.

L’Argentina sblocca l’amichevole di Jakarta contro l’Indonesia. Al 38' Palacios serve Paredes sui trenta metri che lascia partire un bolide sul secondo palo che batte il portiere Ari Sutaryadi. Quinto ...Argentina in campo tra poco contro l'Indonesia. Amichevole in programma a Jakarta alle 14.30, questo l'undici scelto da Scaloni (4-3-3): Martinez; Molina, Romero, Pezzella, Medina; Palacios, Paredes, ...