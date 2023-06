Incontro Meloni-Macron | domani all' Eliseo

Leggi su panorama

(Di lunedì 19 giugno 2023) Dopo le tensioni degli scorsi mesi sul tema migratorio, la premier Giorgiae il presidente francese Emmanuelsi incontrerannopomeriggio, martedì 20 giugno, all'. A renderlo noto è la stessa presidenza francese. La presidente del Consiglio saràa Parigi per promuovere la candidatura di Roma all'Expo 2030 dove parteciperà alla 172ma Assemblea Generale del Bureau International des Expositions (Bie). Ma altrettanto importante è cercare di ricucire definitivamente i rapporti con la Francia dopo i dissidi degli ultimi mesi, scatenati dalle dichiarazioni del ministro dell’Interno Gerald Darmanin che criticò apertamente, accusandola di non essere in grado di gestire la crisi migratoria.