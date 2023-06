Incidenti montagna | due alpinisti francesi muoiono sul Monviso

(Di lunedì 19 giugno 2023) Duedi nazionalità francese sono morti sul. I loro corpi senza vita sono stati individuati e recuperati dal Soccorso Alpino e dall'elicottero del Servizio Regionale di Elisoccorso 118 alla base di un canalone tra il Passo del Colonnello e Punta Gastaldi, in valle Po, nel Cuneese. L'allarme per il mancato rientro dei dueera stato lanciato ieri dai soccorritoridel Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne, allertati dai familiari dei dispersi.

I due alpinisti di nazionalità francese erano partiti con l'intenzione di percorrere la cosiddetta Cresta Berhault, che dal Colle delle Traversette conduce in vetta al Monviso ...Una bellissima giornata di sport ha portato tanto pubblico ad ammirare i protagonisti del Campionato europeo della Montagna Il Campionato Europeo della Montagna per la sua sesta prova ha portato i suo ...