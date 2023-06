Incidente Roma | youtuber TheBorderline interrompono attività Perizia su velocità Suv

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 19 giugno 2023) Il gruppo diautori del canaleha deciso di interrompere lesu YouTube dopo l’nel quale a- nel quartiere di Casal Palocco - uno dei fondatori alla guida di un Suv ha travolto una Smart provocando la morte di un bambino di 5 anni. Intanto proseguono le indagini per stabilire la dinamica di quanto accaduto e potrebbero arrivare a breve i risultati dellatecnica chiesta dai pm per accertare a chestesse andando l’auto guidata dal 20enne, al momento indagato per omicidio stradale e che presto potrebbe essere ascoltato dagli inquirenti a piazzale Clodio. Nei prossimi giorni, dopo il nulla osta della Procura, il funerale del bimbo la cui autopsia ha confermato che il decesso è legato ai traumi riportati ...