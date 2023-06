Incidente Roma | TheBorderline minacciati di morte | gli youtuber lasciano la Capitale

C'è un limite a 21 anni per poter guidare una super car come quella coinvolta nell'di. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di guida - ha chiarito - non si possono ...Leggi Anche, gli Youtuber chiudono il canale: 'Moralmente impossibile proseguire' TheBorderline interrompono le attività - Domenica, i TheBorderline hanno annunciato che non ...L'di Casal Palocco, a, dove il suv guidato dallo youtuber Matteo Di Pietro ha travolto l'auto su cui viaggiava, con la mamma e la sorellina, il piccolo Manuel di 5 anni, uccidendolo, e il ...

Sarebbe questa la sfida social dei TheBorderline che è costata la vita a un bambino di cinque anni a Casal Palocco (ROMA) a seguito dello schianto ... A qualche giorno dall'incidente, il gruppo di ...Dopo il dramma, la paura. Gli youtuber fuggono da Roma: TheBorderline non solo hanno sospeso le attività del loro canale social al centro delle polemiche, ma ora hanno anche timore di ...