Incidente Roma | TheBorderline interrompono attività YouTube rimuove annunci dal canale

(Di lunedì 19 giugno 2023) Il gruppo dir autori delha deciso di interrompere lesudopo l’nel quale a- nel quartiere di Casal Palocco - uno dei fondatori alla guida di un Suv ha travolto una Smart provocando la morte di un bambino di 5 anni., invece, haato di aver rimosso glidal. "Siamo profondamente addolorati per la tragedia. Abbiamo rimosso glidalThe Borderline in conformità con le nostre norme sulla responsabilità dei creator a seguito di comportamenti dannosi per la community di. Ogni creator didovrebbe rimanere responsabile sia ...

Hanif Kureishi torna a Londra. Lo scrittore anglo - pakistano, ricoverato ada 6 mesi dopo un malore accusato alla fine del 2022, si appresta a lasciare l'Italia. Kureishi,... 'Dal miodi ...... esami tossicologici di secondo livello sono stati disposti dalla procura dinell'ambito dell'inchiesta aperta a piazzale Clodio per omicidio stradale e lesioni sull'diin cui ha ......del figlio (che voleva realizzare 10 sogni di suoi amici e familiari) guida una Ferrari a... Quando Matteo aveva poco più dell'età del bimbo ora morto nell'di guida, la mattina del 30 ...

"Siamo profondamente addolorati per la tragedia. Abbiamo rimosso gli annunci dal canale The Borderline in conformità con le nostre norme sulla responsabilità dei creator a seguito di comportamenti dan ...Prima conferenza per l'erede di Spalletti: "Non vedo l'ora di scoprire la città, magari con un cappello e dei baffi finti..." ...