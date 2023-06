Incidente Roma | TheBorderline chiudono il canale YouTube Perizia sulla velocità del Suv

(Di lunedì 19 giugno 2023) Il gruppo dir autori delha deciso di chiudere il, creato nel 2020, dopo l’nel quale a- nel quartiere di Casal Palocco - uno dei fondatori alla guida di un Suv ha travolto una Smart provocando la morte di un bambino di 5 anni. Intanto proseguono le indagini per stabilire la dinamica di quanto accaduto e potrebbero arrivare a breve i risultati dellatecnica chiesta dai pm per accertare a chestesse andando l’auto guidata dal 20enne, al momento indagato per omicidio stradale e che presto potrebbe essere ascoltato dagli inquirenti a piazzale Clodio. Nei prossimi giorni, dopo il nulla osta della Procura, il funerale del bimbo la cui autopsia ha confermato che il ...

Dopo l'dove ha perso la vita il bimbo di 5 anni Manuel, i ragazzi appartenenti al gruppo TheBorderline sono stati minacciati di morte sui loro profili social. Non sono bastate le scuse e la ...C'è un limite a 21 anni per poter guidare una super car come quella coinvolta nell'di. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di guida - ha chiarito - non si possono ...Leggi Anche, gli Youtuber chiudono il canale: 'Moralmente impossibile proseguire' TheBorderline interrompono le attività - Domenica, i TheBorderline hanno annunciato che non ...

