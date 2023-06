Incidente Roma | nelle prossime ore ascoltata la mamma di Manuel | attesa per la sua verità

Leggi su tpi

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ladel piccolo, il bimbo morto nell’di Casal Palocco a, è tornata a casa e ora si attende che metta insieme gli elementi per ricostruire quanto accaduto. Al policlinico di Tor Vergata è stata eseguita l’autopsia e la famiglia aspetta ora dalla Procura il nullaosta per poter celebrare il funerale, che dovrebbe arrivare in queste ore. Ma c’è un’inchiesta aperta per ricostruire la dinamica dell’e capire se gli altri ragazzi a bordo del bolide siano anche loro responsabili di quanto accaduto: potrebbero venire indagati insieme a Di Pietro per concorso in omicidio, se dovesse emergere che lo hanno incitato a schiacciare l’acceleratore, oppure che lo hanno distratto dalla guida. Secondo il legale di Di Pietro, la Uccello avrebbe girato a sinistra da via di Macchia ...