Incidente in autostrada A1 tra Modena Sud e Valsamoggia | code e disagi

... lunedì 19 giugno, sulla direttrice per Savona dell'Torino - Savona, poche centinaia di metri dopo l'uscita per Mondovì. L'ha coinvolto il solo veicolo sul quale viaggiavano i ...Tempo di Lettura: 1 minuto Momenti di alta tensione questa mattina sull'A3 Napoli - Salerno, dove un furgone ha preso fuoco, a poca distanza dalla zona dei ... L'è avvenuto in ...circolare sulla corsia di emergenza in;. circolare a bordo di un veicolo che è stato ... ubriaco al volante provoca un: 2 anni:. guida senza patente e documenti validi: da 3 a 12 ...

Incidente sulla A4 a Grisignano di Zocco vicino a Vicenza: due persone sbalzate fuori dall'auto, una è morta Virgilio Notizie

BOLOGNA - Grave incidente in A1, fra Valsamoggia e Modena Sud ... le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Attualmente, il ...Coinvolti il mezzo pesante che trasportava un carico di fibre in alluminio e tre auto. Code in aumento in entrambe le direzioni ...