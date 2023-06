Incidente ex Ilva | operaio precipita dal terzo piano

(Di lunedì 19 giugno 2023) Tarantini Time Quotidiano Unsi è verificato questa sera intorno alle 20, nello stabilimento exdi Taranto. Unsarebbeto daldi un reparto. Le cause dell’sono ancora in fase di accertamento. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Santissima Annunziata e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.

