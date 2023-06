Incidente di Casal Palocco | corse folli | cellulari e Youtuber | dal nulla nasce il nulla

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 19 giugno 2023) L’altro giorno a Palermo ero in compagnia di alcuni amici dei genitori del ragazzo ventitreenne di Palermo che studia medicina a Torino e che la notte del 21 gennaio è stato investito sulla testa da una bicicletta elettrica scagliata da sopra i Murazzi ai passanti sottostanti da 5 ragazzi, quasi tutti minorenni. Mauro è rimasto in coma fino a pochi giorni fa e probabilmente non tornerà più a camminare. Una vita e una famiglia distrutte per un atto generato dale dal vuoto che permea la vita di questi ragazzi i quali, per loro stessa ammissione, quella sera hanno riempito con alcol e fumo. La notizia degliche con la Lamborghini investono la Smart acausando la morte di un bambino e il ferimento di sorellina e mamma ci raggiunge proprio mentre ci informavamo della salute di ...