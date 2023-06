(Di lunedì 19 giugno 2023) (Adnkronos) – Inon potranno più guadagnare dal loro. E' quanto afferma un portavoce diin una nota in merito alla vicenda dell'avvenuto la scorsa settimana aPalocco, a Roma. Nello schianto, in cui è rimasta coinvolta la Lamborghini su cui viaggiavano glir, è morto un bambino di 5 anni. "Siamo profondamente addolorati per la tragedia. Abbiamo rimosso gli annunci dalThe Borderline in conformità con le nostre norme sulla responsabilità dei creator a seguito di comportamenti dannosi per la community di. Ogni creator didovrebbe essere responsabile sia dentro che fuori dalla piattaforma. Di conseguenza questonon può più guadagnare dalla ...

E' quanto afferma un portavoce di YouTube in una nota in merito alla vicenda dell'avvenuto la scorsa settimana aPalocco, a Roma . Nello schianto, in cui è rimasta coinvolta la ...Il legale nega che il nipote, a bordo del suv Lamborghini, abbia tentato un sorpasso avventato sulla Smart provocando l'. Consalvi ha dato la colpa alla Smart : "È fuori di dubbio che la ...I The Borderline non potranno più guadagnare dal loro canale. E' quanto afferma un portavoce di YouTube in una nota in merito alla vicenda diPalocco. 'Siamo profondamente addolorati per la tragedia. Abbiamo rimosso gli annunci dal canale The Borderline in conformità con le nostre norme sulla responsabilità dei creator a seguito di ...

Incidente Casal Palocco, la ricostruzione degli youtuber: nessun sorpasso sulla Mercedes. «Basta soldi per i video ... Open

Home Adn Kronos Incidente Casal Balocco, TheBorderline non guadagneranno più da canale su YouTube I TheBorderline non potranno più guadagnare dal loro canale. E’ quanto afferma un portavoce di YouTube ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...