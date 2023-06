Inchiesta plusvalenze Juve | la risposta di Agnelli | presentato ricorso al TAR

(Di lunedì 19 giugno 2023), adesso agisce anche l’ex presidente Andreache presentaal TAR Secondo quanto riferisce l’ANSA, Andreahaal TAR contro la decisione del Collegio di Garanzia del CONI, che aveva confermato i due anni di inibizione all’ex presidente bianconero per il caso. A guidare il team di legali dell’ex numero uno dellaè l’avvocato Vittorio Angiolini. I termini per presentare appello alla giustizia amministrativa scadevano tra l’altro proprio nella giornata di oggi.

... poi, di esclusione dalle coppe europee - nel caso dei bianconeri, dalla Conference League - per appunto l'sullefittizie che ha portato a una penalizzazione di 10 punti che la ...TORINO - Come riportato dal Corriere della Sera edizione di Torino si terrà il 6 settembre l'udienza davanti ai giudici della Cassazione, che saranno chiamati a decidere la competenza territoriale del ...Il 26 ottobre inoltre, ci sarà l'udienza preliminare: ricordiamo che l'ha avuto inizio ... Il tema è sempre quello dellefittizie: nel corso degli scorsi mesi, ad entrare in gioco ...

