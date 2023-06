Inchiesta Pescara | sindaco | test antidroga in Comune Masci | codice etico per dipendenti | assessori

(Di lunedì 19 giugno 2023)- Unper tutti icomunali, per gli, i consiglieri comunali e per i più stretti collaboratori del primo cittadino, con l'esecuzione di, su base volontaria, finalizzati a riscontrare l'eventuale uso di sostanze stupefacenti. Ad annunciarlo è ildi, Carlo, dopo dopo il terremoto che la scorsa settimana ha colpito il settore dei Lavori pubblici con l'arresto del dirigente pescarese FabrizioTrisi per corruzione, e di altricomunali, nell'ambito di un'da cui è emerso anche l'uso di droga in. "La cronaca di questi giorni - dice- ha purtroppo ...

Un tema di attualità aanche alla luce dell'su droga e appalti in Comune, Confermati interventi e relatori di primissimo piano, istituzionale e sindacale, tra questi il segretario ...... tangenti e spaccio, nell'ambito del Comune di, anche questo amministrato dal centrodestra guidato dal sindaco, Carlo Masci ,che vede indagato il presidente della Giunta regionale, ...È quanto si legge in una nota di Coalizione Civica pere Sinistra Italianariguardo all'che in Comune ha portato all'arresto di 4 persone. 'È davvero possibile che, se ...

Inchiesta Pescara, sindaco, test antidroga in Comune Agenzia ANSA

Così il sindaco di Pescara prova a uscire dall’angolo ... Chiaramente, il riferimento è all’inchiesta che ruota attorno all’ex numero uno dei Lavori pubblici Fabrizio Trisi, finito in manette insieme ...Pescara. Un codice etico antidroga per tutti i dipendenti comunali, per gli assessori, i consiglieri comunali e per i più stretti collaboratori del primo ...