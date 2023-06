Inaudita violenza di un 22enne | i carabinieri trovano la madre sul letto con l’occhio tumefatto

(Di lunedì 19 giugno 2023) Idella Compagnia di Palagonia hanno arrestato unresidente a Ramacca, responsabile di estorsione aggravata, lesioni personali e maltrattamento in famiglia. In particolare, i militari sono intervenuti presso l’abitazione delladel, una casalinga di 62 anni, domiciliata a Mineo, dove era stata segnalata una lite. Ilai: chi vi ha chiamati? Giunti all’ingresso dell’abitazione, ihanno udito un uomo intento a discutere animatamente con una donna e, successivamente, un forte trambusto. Dopo avere suonato con insistenza il citofono, i militari sono stati accolti dal giovane, che, infastidito, ha esordito dicendo: «Adesso uno non può nemmeno litigare con la mamma che subito venite, chi vi ha chiamati? Da chi ...

Una pioggia eccezionale si riversò consul territorio, esondarono corsi d'acqua come il Nevola e il Misa nel Senigalliese, lasciando distruzione, vittime e sfollati. Tra i ...Siamo molto preoccupati per questa escalation dinei nostri confronti e in particolare per ... "Quello che è accaduto " ci ha detto " è un fatto digravità che grazie all'arrivo dei ...È stato proprio l'intervento dei passanti a mettere fine all'. Quando sono arrivati sul posto gli uomini dell'Arma tutti i protagonisti dell'aggressione si erano, però, dileguati. Il ...

Milano fa paura, violento pugno in faccia atterra un vigile intervenuto ... Secolo d'Italia

Un pugno in pieno volto, che un 45enne romeno ha sferrato all'improvviso con inaudita violenza, colpisce e atterra un vigile nell'esercizio delle sue funzioni. Un ennesimo atto di aggressività incontr ...Una notte di violenza inaudita quella andata in scena tra le 2 e le 3 di domenica 18 giugno nei pressi di un locale di piazza Duomo a Merano, il Club Raffl come riferisce la Rai. Una rissa in cui sare ...