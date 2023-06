INAD | a cosa serve e come attivarlo

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 19 giugno 2023) Dal 6 luglio sarà possibile consultare l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali (). E’ già possibile registrare il proprio domicilio digitale, per ricevere tutte le comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione. Scopriamo insiemefare. Cos’è l’L’è l’elenco pubblico contenente i domicili digitali eletti, destinati alle comunicazioni aventi valore legale con la PA. L’nasce dalla collaborazione fra Agid, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e Infocamere, la società delle Camere di commercio per l’innovazione digitale, che ha realizzato la piattaforma. Agid, l’Agenzia per l’Italia Digitale, consente già a tutti i cittadini di registrare il proprio domicilio digitale,un proprio indirizzo PEC, dove poter ...