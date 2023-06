“Inaccettabile” Temptation Island | scoppia la bufera | “Ecco cosa fa lui | vergogna”

(Di lunedì 19 giugno 2023) Anche un’altra stagione de L’isola dei famosi sta per essere lasciata alle spalle degli spettatori di Canale 5, che scalpitano soltanto all’idea di veder tornare sui palinsesti Mediaset l’amato2023 con il suo seguito conduttore Filippo Bisciglia. Francesca e Manuel già hanno dato vista ad un’aspra polemica. Da qualche giorno la pagina ufficiale di2023, che avrà inizio il prossimo 26 giugno, è intenta a presentare le diverse coppie che a breve debutteranno in televisione con la loro critica o meno situazione sentimentale. Quella di Francesca e Manuel, a detta di alcuni, è “”, “vergognosa”.2023, polemiche sulla coppia Manuel-Francesca Grande ritorno dei Nip e sarebbe soltanto l’inizio per ...

Temptation Island 2023, quali sono le coppie: tentatori e dove si svolge Il Corriere della Città

Sta per iniziare una nuova stagione di uno dei reality più attesi: Tempation Island. La prima puntata andrà in onda lunedì 26 giugno e vedrà arrivare in Sardegna numerose coppie, oltre a tentatori e t ...A distanza di anni gli ex concorrenti Vip di Temptation Island non sono ancora andati all'altare. Dopo i litigi la riappacificazione. E poi