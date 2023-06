In Nigeria pastori e agricoltori lottano per acqua e terra | 13 morti

Violenti scontri tra agricoltori ehanno causato la morte di almeno 13 persone nelcentrale nel corso del fine settimana, secondo quanto riferito dai leader delle comunità e dalle autorità locali. La regione dello Stato ...Solo nell'ultima settimana 21 cristiani sono stati uccisi in un attentato condotto daFulani nello stato di Plateau, un sacerdote cattolico è stato sequestrato in quello di Kaduna, mentre un ...... i cowboy del far west che eranocome noi... Com'è stato lavorare così distanti l'uno dall'... Incontriamo molti giovani musicisti nel nord del Mali o nel sud dell'Algeria o in, tutti ...

Nigeria, 13 nuove vittime negli scontri tra agricoltori e pastori Tag24

La regione dello Stato centrale di Plateau è stata teatro di un aumento della violenza nelle ultime settimane, alimentata dalla disputa tra agricoltori e pastori per l'accesso alle terre e alle risors ...Scontri tra agricoltori e pastori in Nigeria, sono più di 120 i morti e oltre 3.000 le persone sfollate nell'ultimo mese: ecco perché ...