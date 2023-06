(Di lunedì 19 giugno 2023) Inil tribunale hailguidato dall'Ilan, che vive in Israele. La decisione dei giudici ha fatto scattare un divieto immediato e ...

Inil tribunale haincostituzionale il partito filo - russo guidato dall'oligarca Ilan Shor, che vive in Israele. La decisione dei giudici ha fatto scattare un divieto immediato e il ......possibilità è stato lo stesso giocatore che hadi non voler andare via da Milano. Le parole di Asllani sono arrivati dopo il suo impegno con la maglia dell'Albania contro lache ...... ha. Ha aggiunto che l'attuale governo pro - europeo della, la presidente Maia Sandu e tutti i moldavi che difendono l'adesione all'UE 'hanno bisogno del nostro sostegno e di ...

In Moldavia dichiarato incostituzionale e sciolto il partito filo-russo dell’oligarca Shor Globalist.it

Il responsabile dell’azienda moldava Energocom, Alexander Slusar, che acquista gas dalla Russia, ha dichiarato che Gazprom potrebbe presto chiedere il saldo di vecchi debiti, compresi quelli dello ...Il 9 giugno, il Ministro dello sviluppo economico della Moldavia, Dumitru Alaiba, ha dichiarato che burocrazia ed economia sommersa, così come la forte mancanza di manodopera, sono l’ostacolo allo svi ...