“In Libia senza mangiare per pesare meno sulla barca” | fra migliaia di sommersi | il diario di un salvato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 giugno 2023) 600 morti. Mentre il bilancio del più grande naufragio del Mediterraneo raggiunge, cifre da capogiro, il governo italiano si dibatte, come Laocoonte, fra le fanfare della “sostituzione etnica”, la promessa elettorale del ‘blocco navale’ e il Def che chiede al500.000 immigrati. In queste ore in cui nessun politico spende una lacrima per idel Mar Egeo, può essere utilissima la lettura di Welcome to Italy, ildi un immigrato del Mali di 32 anni, che si chiama Sadyo Konate, parla tre lingue e lavora, a Savona, come mediatore culturale. L’ho incontrato, presso “Leggere in cerchio” un gruppo di donne, che tiene accesa la fiaccola della cultura a pochi passi da una delle piazze malfamate della città. Welcome to Italy, scritto in un italiano quasi perfetto, racconta il viaggio che ha portato Sadyo dalla ...