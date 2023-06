(Di lunedì 19 giugno 2023) La cosa più bella del Gran premio delè stato un team radio di. L’asturiano è celebre per le sue considerazioni via radio con il box. A volte sono divertenti, altre volte in passato sono state sgradevoli (disse “GP2 engine” del motore Honda della sua McLaren durante un Gran Premio in Giappone). Giro numero 63,era secondo con gomma biancaHamilton era terzo con gomma gialla. L’inglese stava recuperando giro su giro, dando l’impressione di poter mettere il vecchio rivale nel mirino nelle ultimissime tornate. Dal box Aston Martin si aprono cone gli dicono: “Lewis è 1 secondo e 9 dietro”. Il significato era chiaro,stava subendo il recupero della Mercedes e se fosse andato sotto il secondo di vantaggio avrebbe potuto soccombere a causa del Drs. ...

Un anno fa, o anche meno, il risultato di questo GPsarebbe stato commentato con: Ferrari ... E la spiegazione che si può azzardare è chealtri - l'Aston Martin segnatamente - continuano a ......Nations League del Nord e Centro America con Panama - Messico per il 3° e 4° posto e- USA ...in palio con i padroni di casa che vogliono bloccare la potenziale terza sconfitta consecutiva...... Squarcini fa la voce grossa al centro e in fastBosio punisce un'indecisione in ricezione ... Dominicana " Polonia 1 - 3 (23 - 25; 28 - 30; 25 - 23; 17 - 25) Cina "3 - 0 (25 - 14; 25 - 18;...

In Canada mentre Verstappen domina a divertire è Fernando Alonso Il Foglio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.40 CLASSIFICA FINALE GP CANADA 2023 1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 2 2 Fernando ALONSO Aston Martin+9.570 2 3 Lewis HAMILTON Mercedes+14.168 2 4 Ch ...Alonso: "Lewis ha spinto tutta la gara, non mi sono mai potuto rilassare". Hamilton: "È stato un grande weekend per noi, stiamo lentamente risalendo" ...