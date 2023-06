In calo i crimini d' odio | ma non per l' identità di genere

(Di lunedì 19 giugno 2023) AGI - Le segnalazioni did'nel corso del 2022 in Italia sono in diminuzione a eccezione di quelli legati all'die discorsi d'per persone portatrici di disabilità. È quanto emerge dal report sul contrasto aid'dell'Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori, Oscad, presentato a Roma alla presenza del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. L'Osservatorio è l'organismo interforze istituito nel 2010 dall'allora Capo della Polizia Antonio Manganelli per tutelare la sicurezza delle persone appartenenti a "categorie vulnerabili". In particolare le segnalazioni relative ao discorsi d'perdiin Italia sono passate ...

Dal report dell'Oscad si evidenzia undelle segnalazioni deie discorsi d'odio, erano 390 nel 2021, mentre se ne sono registrate 313 nel 2022. Anche le segnalazioni per discorsi d'odio ...... la criminologia, che studia gli autori diferali, ricostruisce le psicopatologie di cui ... Siamo passati dal sacro timore di Dio alla paura dell'insuccesso sui social, aldei follower, all'...LA CONTROMANIFESTAZIONE E IL NUOVO PARTITO In risposta aldi popolarità seguito agli eccidi di ...un discorso sociale - mediatico volto a fare i conti con gli anni Novanta e con icommessi ...

L'osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori rileva nel report annuale un incremento delle segnalazioni relative a crimini o atti di odio per questioni di genere ...L’analisi, che utilizza i dati consolidati relativi all’anno 2021, evidenzia anche che il numero di reati denunciati, 140mila e in calo costante dal 2013, riporta la regione ai livelli di fine anni ...