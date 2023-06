Imprese | Stirpe Confindustria | Periodo complesso con crescita disuguaglianze

"Il mondo dellese non vuole essere spiazzato deve velocizzare processi di irrobustimento ... A dirlo oggi Maurizio, vice presidente Confindustria, intervenendo al convegno EY 'Economia ...Allevatrice di lunga data, ha contribuito a creare unadi bassotti che si uniscono ai falchi ... abbinando già 400 randagi alocali. 'Abbiamo concepito questo programma come un modo per ...Partecipano, tra gli altri, Maurizio(Vice Presidente Confindustria per il Lavoro e le ...00 - Attività di Governo - Adolfo Urso, Industria - Il Ministro dellee del Made in Italy, ...

Imprese, Stirpe (Confindustria): "Periodo complesso con crescita ... Utilitalia

(Adnkronos) – “Il mondo delle imprese se non vuole essere spiazzato deve velocizzare ... complesso con la crescita delle disuguaglianze”. A dirlo oggi Maurizio Stirpe, vice presidente Confindustria, ...di Rita Querzè L'Istat non ha "trasferito al sistema delle imprese, con tempestività, informazioni coerenti in modo da permettere una corretta attività di pianificazione strategica". Questo l'appunto ...