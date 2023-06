(Di lunedì 19 giugno 2023) Roma,19 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Laè un'' c'è bisogno di una direttrice politica importante così come avviene in Francia". A dirlo oggi Lorenzo, managing Partner Mcp Invest, intervenendo al convegno EY ‘Economia reale. Il valore degli investimenti privati a supporto del Sistema Paese'. "Il nostro - avverte - è un Paese dove l'investimento del capitale di rischio è sottostimato".

Imprese, Stanca: "Nostra è un'industria sottodimensionata" Adnkronos

A dirlo oggi Lorenzo Stanca, managing Partner Mcp Invest, intervenendo al convegno EY ‘Economia reale. Il valore degli investimenti privati a supporto del Sistema Paese’."Silvio Berlusconi aveva le idee chiare: voleva un ministero dedicato a innovazione e tecnologia, come il governo inglese di Blair", ricorda Lucio Stanca, ex top manager IBM, primo ministro dell'innov ...