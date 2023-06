Imprese | Freni | Investimenti privati e dialogo pubblico - privato vero volano per economia

"Gli investimenti privati sono il vero volano per l'economia è importante il dialogo che deve esservi tra politica e". A dirlo oggi in un video messaggio Federico, sottosegretario al ...... Federico, (Sottosegretario MEF), Giulio Centemero (Commissione Finanze della Camera) e ...00 - Attività di Governo - Adolfo Urso, Industria - Il Ministro dellee del Made in Italy, Adolfo ...... Federico, (Sottosegretario MEF), Giulio Centemero (Commissione Finanze della Camera) e ...00 - Attività di Governo - Adolfo Urso, Industria - Il Ministro dellee del Made in Italy, Adolfo ...

Imprese, Freni: "Investimenti privati e dialogo pubblico-privato vero ... Adnkronos

(Adnkronos) – “Gli investimenti privati sono il vero volano per l’economia è importante il dialogo che deve esservi tra politica e imprese”. A dirlo oggi in un video messaggio Federico Freni, sottoseg ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...