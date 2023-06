Imprese | Caselli Sda Bocconi | Cantiere aperto su riforma fiscale e ddl su mercato capitali

... come ad esempio la gratuità dei pedaggi nei tratti compresi tra duedopo quello di ... Servizi ai cittadini e alle. Riorganizzare i servizi dei Comuni, favorendo le collaborazioni ...... ripulirà l'ambiente, il mare, l'aria; e sarà una opportunità per ledi tutta Italia". © ... ma anche i collegamenti autostradali (in continua manutenzione, con ponti pericolanti e...... certamente grande come costruttore di, ma in politica più popolare che efficace, più abile ... Leggi Anche dal blog di Gian CarloBerlusconi e il primato della politica: chi vince non ...

Imprese, Caselli (Sda Bocconi): "Cantiere aperto su riforma fiscale e ... Adnkronos

Roma, 19 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “Abbiamo un cantiere aperto sulla riforma fiscale e un ddl sul mercato dei capitali. Si può cercare una convergenza rispondendo a due domande: crediamo che il sis ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...