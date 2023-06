Imprenditore morto dopo una rissa per la buccia delle noccioline

Una morte assurda, insensata, quella di Giovanni Sasso ,di Cellole, nel Casertano,ieri dopo aver lottato per otto giorni tra la vita e la morte: era stato ridotto in fin di vita in seguito ad una lite avuta lo scorso week end con un ...Perdere la vita per la buccia delle noccioline. La triste fine di unha dell'incredibile. Dopo 8 giorni di agonia, Giovanni Sasso, 43 anni, di Cellole, nel Casertano, èall'ospedale. Era stato ricoverato dopo una rissa con un ragazzino di 17 anni ......undi Cellole in provincia di Caserta: è stato ridotto in fin di vita per una lite avuta lo scorso weekend con un minore, che aveva reagito ad un suo rimprovero. Giovanni Sasso è: ...

Perdere la vita per la buccia delle noccioline. La triste fine di un imprenditore ha dell’incredibile. Dopo 8 giorni di agonia, Giovanni Sasso, 43 anni, di Cellole, nel Casertano, è morto all’ospedale ...Una morte assurda, insensata, quella di Giovanni Sasso, imprenditore di Cellole, nel Casertano, morto ieri dopo aver lottato per otto giorni tra la vita e la morte: era stato ridotto in fin di vita in ...