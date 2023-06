“Impegno inderogabile” per Cairo | si cerca una nuova data per la testimonianza davanti ai pm di Firenze che indagano sulle stragi

(Di lunedì 19 giugno 2023) Un “” impedisce all’imprenditore Urbanodi andare aper testimoniare sulla chiusura del programma Non è L’Arena. L’imprenditore, amico e “allievo” di Silvio Berlusconi, era stato convocato dai pm che. I procuratori aggiunti Luca Turco e Luca Tescaroli (per cui oggi è scattato un allarme bomba che si è rivelato “falso”), chesui cosiddetti ‘mandanti esterni’ delledel 1993, vogliono vedere più chiaro nelle ragioni della chiusura brusca del programma condotto da Massimo Giletti, che aveva in programma di dedicare alcune puntate all’inchiesta fiorentina in cui era indagato Berlusconi ed è tuttora indagato Marcello Dell’Utri. Giovedì 13 aprile, mentre stava preparando ...

... ma l'editore del Corriere ha fatto sapere ai pm che nel giorno in cui è stata fissata la data della sua convocazione per rendere dichiarazioni come testimone ha une quindi non ...... si tratta di un doveree costituisce il fondamento del rapporto di fiducia che i cittadini devono poter nutrire nei confronti dell'Ordine giudiziario". "L'che vi viene richiesto ...... si tratta di un doveree costituisce il fondamento del rapporto di fiducia che i cittadini devono poter nutrire nei confronti dell'Ordine giudiziario. L'che vi viene richiesto ...

“Impegno inderogabile” per Cairo, si cerca una nuova data per la testimonianza davanti ai pm di… Il Fatto Quotidiano

Il boss mafioso si serve di Baiardo per mandare messaggi all'esterno. E l'editore di La7 non si presenta all'udienza a Firenze ...Il boss mafioso si serve del suo factotum per mandare messaggi. L'editore Cairo convocato dai pm sul caso Giletti, ma non si presenterà per un ...