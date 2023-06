(Di lunedì 19 giugno 2023) Sulla questione della possibilità di procedere alladi unè tornata a pronunciarsi la giurisprudenza. In particolare, il Consiglio di Stato con sentenza 5529/2023 ...

Sulla questione della possibilità di procedere alla demolizione di unsequestro è tornata a pronunciarsi la giurisprudenza. In particolare, il Consiglio di Stato con sentenza 5529/2023 ha rigettato il ricorso proposto contro un ordine di demolizione ...... rendendo Pisa al vertice della classifica italiana delle città con maggior numero di persone...luogo di residenza o domicilio (ad esempio una stanza di un appartamento) o di un intero...Come funziona il bonus acqua potabile Il bonus viene erogatoforma di un credito d'imposta ... Per le persone fisiche , l'importo massimo dell'agevolazione è di 1.000 euro per ciascun. ...

Immobile sotto sequestro, i termini per la demolizione Tiscali Notizie

Sarebbero tra le 300 e le 350 famiglie a cui viene negato il diritto anagrafico. Catarci: "Gli immobili sotto sequestro sono in un limbo stabilito dalla Procura, non possiamo fare nulla se non appella ...Su Collina delle Muse, dove 45 famiglie di forze dell'ordine sono sotto sfratto, la soluzione può essere solo politica. Trombetti (Pd) contesta la società proprietaria e si scontra con Di Stefano (Udc ...