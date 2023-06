Ilary Blasi pronta per la finale dell' Isola? Ecco come si prepara per l' ultima diretta

La conduttrice, difatti, ha cercato di colmare la mancanza della naufraga, senza successo : "Abbiamo provato in tutti i modi a contattare questa persona, però non abbiamo ricevuto un ...Complice l'arrivo di Fabio Alisei, la conduttrice si è ritrovata a essere la protagonista di una divertente intervistatorna a scherzare sui famosi Rolex di Totti . La conduttrice de 'L'Isola dei Famosi', stavolta, è stata punzecchiata dai protagonisti de 'Lo Zoo di 105' riuniti al gran completo grazie ...Decima e ultima puntata per L'Isola dei Famosi : stasera alle ore 21:45 su Canale 5saluterà per l'ultima volta in questa stagione i suoi naufraghi, per arrivare lentamente all'annuncio del vincitore. E già sui social impazza il toto - nome, con i pronostici su chi sarà a ...

Ilary Blasi, bomba dai corridoi Mediaset: "Papi a disagio, non per colpa sua" Liberoquotidiano.it

Ilary Blasi ha divertito i suoi fan dei social mostrando l'ultimo "incidente di stile" che le sarebbe capitato.L’Isola dei Famosi 2023 è uno dei reality show più seguiti e amati dal pubblico italiano. La trasmissione, condotta da Ilary Blasi, ha visto sbarcare in Honduras 16 naufraghi vip, pronti a sfidarsi tr ...