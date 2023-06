Ilary Blasi | dopo il divorzio la tragedia | ha perso il suo “amore” | In queste ore il dramma

(Di lunedì 19 giugno 2023)La conduttrice de L’isola dei Famosi è prossima ad una separazione, ma questa volta non si tratta di Francesco Totti.è stata sposata per ben 17 anni con lo storico calciatore. Dalla loro relazione sono nati tre bellissimi figli, ma la loro storia è stata destinata a concludersi. Purtroppo, le rotture pernon finiscono mai – e come successe con Totti – in questi giorni sta divulgando un insistente indiscrezione sul futuro della showgirl. Si vocifera infatti, che non stia passando un bel periodo. Oltre alle diverse vicende che la vedono tuttora in tribunale per la spartizione dei beni con l’ex marito, anche a livello lavorativo si stanno facendo sentire diverse problematiche. L’Isola dei Famosi è giunta oramai al termine. Stasera infatti, sarà proclamato ...

Non è finita qui, perchéha affiancato Vladimir , ironizzando sul fatto che il fidanzato o la fidanzata di Cristina Scuccia potrebbe avere come cognome Caltagirone. La conduttrice ha ...Il saluto dellaal fidato inviato 21.41 Ingresso in studio di, anche questa sera in total black con una gonna luga e la camcia con taglio smoking molto elegante. E' iniziata la ...Quando si tratta di famiglia, però, la figlia di Francesco Totti enon esita a pubblicare foto o video. Oggi, lunedì 19 giugno, Chanel ha raggiunto Milano per assistere alla finale dell' ...

Blasi nel corso della finale si lascia andare ad alcune frecciate, colpendo Cristina e poi la Prestes in diretta ...Helena Prestess ha fatto il suo ingresso in studio durante la finale dell’Isola dei Famosi. L’ex naufraga ha parlato dell’amore che prova per Carlo Motta: “Ho capito di essere innamorata in Honduras, ...