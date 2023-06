Il tormento del piccolo Giuseppe Di Matteo | una cella | un letto e una botola nell’inferno

Leggi su citypescara

(Di lunedì 19 giugno 2023) L’universo mafioso è fortemente associato alla figura maschile e non offre spazio alle donne se non come vittime o protagoniste di tragiche storie, destinate a un destino segnato. Mai una donna ha ricoperto il ruolo di capo, e quando una di loro si è avvicinata al vertice, è stato solo per sostituire temporaneamente un uomo assente. Le eccezioni sono rare e più comuni sono le storie tragiche e la violenza indiscriminata perpetrata contro le “deboli e indifese”, che la stessa legge mafiosa ipocritamente vorrebbe proteggere. Il rispetto per le donne non è stato affatto osservato nel caso della vendetta terribile riservata al pentito siciliano Francesco Marino Mannoia. Appena aveva accettato di collaborare con il giudice Giovanni Falcone, nell’ottobre del 1989, Cosa Nostra assassinò Leonarda, sua madre, Vincenza, sua sorella, e Lucia, sua zia. Rita, la sua compagna che ora vive con lui ...