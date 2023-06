Il tema delle Conversazioni 2023 è il viaggio | a Capri ospite speciale Jovanotti

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 19 giugno 2023) Dal 20 giugno al 2 luglio torna in Italia, dopo gli incontri di New York, Le, festival internazionale ideato da Antonio Monda e Davide Azzolini.d’eccezione della 18esima edizione della rassegna sarà Lorenzoper la prima volta a Ledi. Tra gli scrittori italiani interverranno a Roma Nadia Terranova, Mattia Feltri, e ad AnaMassimiliano Virgilio, Igiaba Scego, Vanessa Roghi. Ancora a piazzetta Tragara, Antonio Monda dialogherà con altri protagonisti della letteratura contemporanea come Hari Kunzru, Katie Kitamura, Joshua Cohen e John Banville. Ilscelto per ilè il/journey, in ogni possibile accezione e Monda ne condividerà i diversi aspetti con tutti gli ospiti ...