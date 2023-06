(Di lunedì 19 giugno 2023) Tra le cinque persone adel piccolonel Nord dell’Oceano Atlantico durante un immersione per vedere il relitto del. Tra loro secondo la Bbc c’è anche Hamish Harding, un miliardario britannico che lo scorso anno aveva partecipato a unspaziale adella navetta della Blu Origin, la società spaziale di Jeff Bezos. La sua presenza sul sommergibile è stata confermata anche dalla famiglia. Ex pilota d’aereo, Harding, 59 anni, è poi diventato imprenditore senza mai abbandonare la passione per le esplorazioni. Lo scorso weekend, il miliardario britannico sui social si era detto «orgoglioso di annunciare finalmente» che avrebbe partecipato alla missione per raggiungere il relitto del. Ma aveva poi aggiunto che a causa ...

Il sottomarino scomparso per visitare il Titanic, viaggio da 250mila euro a biglietto: chi c'è a bordo, quanto ossigeno resta

