Il richiamo della Lega in una lettera ai deputati | “Per rispetto della nostra storia | indossate la spilletta con Alberto da Giussano”

(Di lunedì 19 giugno 2023) “Perlaconda”. È la sintesirichiesta rivolta aidal capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari, che ha firmato negli scorsi giorni unaindirizzata ai 66 onorevoli del Carroccio, in cui ricorda ladel guerriero che si oppose alle armate di Federico Barbarossa. “Gli ideali – si legge – si identificano spesso con i simboli, e lata a un simbolo di libertà per antonomasia”. Per cui – è il monito – la...

... con il solito lessico ammorbante, perfetto per l'ironiaGialappa's Band, ecco il messaggio: ilalla mobilitazione, in generale. Ogni tema è buono: lavoro, salario minimo, giovani, ......lanciando la prima sfida politica - ricordava il Senatur in una sua prefazione alla raccolta di scritti di Massimo D'Azeglio 'La Lega Lombarda' - che bisognava lottare nel segnolibertà e...E per rafforzare il suoevocava l'immagine delle migliaia di giovani morti, feriti, ... E già allora, Benedetto XV richiamava anche la 'grave negativa incidenzaguerra sulla questione ...

Il richiamo della foresta | Almanacco della Scienza Almanacco della Scienza

«Per rispetto della nostra storia indossate la spilletta con Alberto da Giussano». È quanto chiede ai deputati della Lega, il ...(Adnkronos) – Per rispetto della nostra storia indossate la spilletta con Alberto da Giussano. E’ quanto chiede ai deputati della Lega il capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari, che ha firmato negl ...