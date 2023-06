"Mai avuto dubbi su Luciano a Napoli. Avevo pronosticato lo scudetto". A dirlo è Marco, noto cantante, grande amico dell'allenatore del terzo scudetto azzurro.è intervenuto a Kiss Kiss Napoli e ha raccontato della festa organizzata da Spalletti nella sua tenuta alla quale ha partecipato lo stesso artista: "Ci siamo divertiti, sappiamo che era in ...Intervistato dal giornalista Giommaria Monti,ha ripercorso aneddoti edi 30 anni di carriera. A premiarlo sono stati il vicesindaco Paolo De Cesare e la produttrice dell'evento, ......si sono uniti in uno spettacolo che porteranno in giro per l'Italia dal titolo Panariello VS,...una lunga intervista in cui verrà ripercorsa la carriera del padre tra aneddoti e. Dalla ...

Il retroscena di Masini su Spalletti: "Mi ha fatto una confidenza sul Napoli" Corriere dello Sport

Il duello per la mezzala del Sassuolo ricorda il derby d’Italia per il centrale poi rimasto a Torino da juventino ...CHIETI - Eden ha vinto la finale di "Promuovi la tua musica" che ha visto Marco Masini super ospite. Sul palco del Teatro Marrucino di Chieti, il ...