Il rapper Big Pokey si accascia sul palco durante un’esibizione in Texas e muore video

(Di lunedì 19 giugno 2023) E’ morto ieri sera suldi un concerto inilstatunitense Big. Lo riferisce la Bbc. Il cantante 45enne, il cui vero nome era Milton Powell, si stava esibendo quando ha avuto un malore ed è crollato all’indietro tra lo sconcerto degli spettatori, che si sono precipitati a soccorrerlo. Nelpostato sui social si vede ilfare un grande sospiro prima dirsi al suolo col microfono in mano, cadendo all’indietro. La causa della morte non è stata comunicata dai medici. “Era molto amato dalla sua famiglia, dai suoi amici e dai suoi fan”, ha detto l’addetto stampa del cantante in una nota, aggiungendo che Big“sarà per sempre ‘The Hardest Pit In The Litter!'”, riferendosi all’album di debutto del ...

IlamericanoPokey è morto a 45 anni sul palco, mentre si stava esibendo a Beaumont in Texas. A dare conferma della tragedia sono state le autorità locali che hanno riferito che il cantante ......dalla strada per diventare il Golden boy della scena rap nazionale Lazza lo ha definito il... Geolier ha inanellato una serie di collaborazione di alto livello condel rap game italiano come ...... Sanremo nel front row Idell'Ariston sono arrivati a Milano. Emporio Armani ha accolto due ... visto nell'ultima stagione di Emily in Paris , insieme alMachine Gun Kelly (accompagnato dalla ...

Muore sul palco il rapper Big Pokey: aveva 45 anni ed era fondatore ... Music Fanpage

Lamar shoulders so many rap fans’ expectations of profundity that it can be surprising ... The soul samples strewn across its LP “A New Tomorrow” allude to big ambitions, but the breakdowns of “Where ...Rapper Big Pokey has died at the age of 45 after collapsing on stage in Texas. The artist, real name Milton Powell, passed away on Sunday, according to a post on his verified Instagram account. “It is ...