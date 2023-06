(Di lunedì 19 giugno 2023) Il presidente della Repubblica tedesca, Frank - Walter, ha ricevuto al castello di Bellevue, il 'Quirinale tedesco', ilLi, da oggi alla sua prima vista in Germania ...

Il presidente della Repubblica tedesca, Frank - Walter Steinmeier, ha ricevuto al castello di Bellevue, il 'Quirinale tedesco', ilLi Qiang, da oggi alla sua prima vista in Germania dall'insediamento. Accompagnato da nove esponenti del suo governo, Li sarà stasera a cena in cancelleria da Olaf Scholz, prima delle ...Il posto fisso Intanto, vista l'importanza della popolazione giovanile per l'economia, che ... Abbiamo i nomi Finalmente, laGiorgia Meloni ha firmato il Dpcm con la nomina dei ...L'incontro chiude la visita di due giorni di Blinken, che ha incontrato domenica il, Li Qiang, e lunedì mattina il suo omologo, Wang Yi. Blinken è il primo capo della diplomazia ...

Il premier cinese Li Qiang a Berlino da Steinmeier - Altre News - Nuova Europa Agenzia ANSA

Il presidente della Repubblica tedesca, Frank-Walter Steinmeier, ha ricevuto al castello di Bellevue, il 'Quirinale tedesco', il premier cinese Li Qiang, da oggi alla sua prima vista in Germania dall' ...L’incontro chiude la visita di due giorni di Blinken, che ha incontrato domenica il premier cinese, Li Qiang, e lunedì mattina il suo omologo, Wang Yi. Blinken è il primo capo della diplomazia ...