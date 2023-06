Il Pizza Village piace al pubblico | premiato l’evento

(Di lunedì 19 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIlNapoli rilancia la Mostra d’Oltremare. La manifestazione registra il gradimento del, che rivive gli spazi en plein air del quartiere fieristico partenopeo, nei primi tre giorni dedicati alla degustazione della, alla musica, ma anche alla cultura attraverso la promozione delle radici culturali del territorio. Un bilancio positivo, dunque, quello riscontrato dagli organizzatori, come ha dichiarato Alessandro Marinacci ceo di Oramata Grandi Eventi: “Possiamo parlare di una partenza nel segno dell’entusiasmo e di una grande e calorosa partecipazione di, le prime tre serate non hanno disatteso le aspettative anche grazie ai nomi che hanno calcato il nostro palco. Visto i grandi numeri e per semplificare l’accesso al Villaggio abbiamo deciso ...

Antonella Fiordelisi raggiunge Edoardo Donnamaria alVilla e per non rubargli la scena fa un gesto che non passa ...Nessuna crisi. Tra Edoardo Donnamaria, impegnato al suo debutto da conduttore all'Rtl102.5 Napolicon Angelo Baiguini e Gianni Simioli, e Antonella Fiordelisi tutto va a gonfie vele. Nei giorni scorsi si parlava di qualche fibrillazione, ma si tratta di una fake news. Abbiamo ...NAPOLI - Con un video pubblicato sul profilo Instagram della prima radiovisione d'Italia, Rocco Hunt (foto) ha annunciato la propria partecipazione all'Rtl 102.5 Napoli. "Appena tornato da Madrid, già in studio a registrare E questa sera non potevo non farvi questa sorpresa: passerò a salutare i miei amici di Rtl 102.5 al Napoli, canterò ...

Napoli Pizza Village, grande successo per la prima giornata alla Mostra d'Oltremare ilmattino.it

Ottimi numeri nel weekend per il Pizza Village Napoli: i visitatori hanno apprezzato la nuova location dell'evento ...Anche quest’anno, dal 16 al 25 giugno, Napoli sarà teatro dell’attesissimo Pizza Village, un’iniziativa che punta a valorizzare uno dei prodotti più rappresentativi dell’Italia nel mondo, la Pizza. Un ...