Il Pd si scalda | oggi la direzione Calenda | “Non vedo possibili alleanze con loro | difficile ricucire anche con Renzi” Gualteri | “Serve mission impossibile per l’unità”

(Di lunedì 19 giugno 2023) Fico: «Speriamo in un nuovo governo giallo-rosso». Il sindaco di Roma: «Ci sono distanze evidenti tra i partiti, ma èovvio che come si è dimostrato si puògovernare insieme e farlo bene, come noi abbiamo fatto»

Ci stiamo infatti avvicinando al Solstizio d'Estate e le giornate sono lunghissime, il soleper tante ore e la notte, relativamente breve, non riesce a bilanciare le temperature con il ...Ci stiamo infatti avvicinando al Solstizio d'Estate e le giornate sono lunghissime, il soleper tante ore e la notte, relativamente breve, non riesce a bilanciare le temperature con il ...'Per noi e per i capigruppo non è certamente facileparlare, siamo ancora profondamente scossi e feriti per la scomparsa del nostro leader che rimarrà sempre il nostro leader', ha detto Tajani. '...

Il Pd si scalda, oggi la direzione. Calenda: “Non vedo possibili alleanze con loro, difficile ricucire anche … La Stampa

Oggi si ricomincia. Direzione Pd. Dopo le tensioni per il corteo con i 5Stelle di Conte in casa Dem si prova a ricucire. Ma come D’Amato, prima di dare i saluti definitivi, spiega che vuole ancora ca ...Prima bastonati dal maltempo, poi graziati da temperature miti, ora soffocati dall’afa: giugno scalda i motori e per questa settimana ci aspettano temperature oltre i 30 gradi. Si comincia lunedì, ...