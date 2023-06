Il Pd deve riappropriarsi della sua vocazione garantista | dice Giorgio Gori

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 19 giugno 2023) Pubblichiamo il discorso pronunciato dal sindaco di Bergamodurante la Direzione Nazionale del Partito democratico Vorrei parlare di giustizia. Non solo dell’abuso d’ufficio, di cui pure dirò. Partendo da una ricorrenza evocativa. Quarant’anni fa, in questi giorni, Enzo Tortora veniva arrestato e precipitava nell’incubo che ha rovinato la sua vita e quellasua famiglia. Conoscete la vicenda. Uno degli uomini più popolari d’Italia si trovò trasformato in un mostro, accusato da due camorristi di essere un sodale di Raffaele Cutulo, un trafficante di droga e di armi. Era totalmente innocente, ma questo non gli risparmiò sette mesi di carcere, più di un anno ai domiciliari, una condanna di primo grado a dieci anni di reclusione, e il massacro operato – con pochissime eccezioni – da tutti i mezzi di informazione. La ...