Il Pd a rischio scissione | ora Schlein ha un problema | le sue scelte

(Di lunedì 19 giugno 2023) Proprio alla vigilia della manifestazione organizzata dal Movimento Cinque Stelle a Roma, a cui aveva partecipato anche il segretario Elly, avevamo parlato di un Pd letteralmente nel caos. Con il senno del poi, possiamo dire d’esser stati fin troppo benevoli con i dem. Il Partito democratico non solo si trova nel caos più totale, ma assume sempre più i tratti caratteristici di un ordigno pronto ad esplodere da un momento all’altro. A fungere da detonatore potrebbe essere stato l’intervento sconsiderato al corteo romano del solito Beppe Grillo. Le espressioni utilizzate nell’occasione, e l’atteggiamento come sempre sopra le righe e alquanto provocatorio del comico genovese, hanno infatti causato non pochi mal di pancia tra le fila dem. E, per di più, hanno messo in fortissimo imbarazzo la segreteria del partito, sempre più propensa ad instaurare una stabile ...