Il patrimonio reale di Gerry Scotti | solo ora emerge la verità su guadagni e possedimenti

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 19 giugno 2023) Quanto guadagna il conduttore? Una fortuna: il suoè milionario. Ecco le sue cifre e perchéè sicuramente uno dei conduttori più amati della televisione. Il suo debutto risale ai primi anni Novanta e vanta una carriera di oltre 30 anni, dove è stato al timone di trasmissioni molto seguite. Il suo successo lo deve soprattutto ai quiz televisivi e ai talent, dove ne ha condotti parecchi.– Ansa – ilovetrading.itSono tante le trasmissioni che ha presentato, come ”Chi vuol essere milionario”, “Passaparola”, “Caduta Libera”, ma anche programmi di successo come “Striscia la Notizia”, ”Tu si que vales”, “Lo show dei record” e via dicendo. Ma vi siete mai chiesti quanto guadagna? ...