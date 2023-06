Il Papa | Violenza sessuale come arma di guerra è un crimine vergognoso

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 19 giugno 2023) "Lautilizzatadiè purtroppo una realtà diffusa. Bisogna denunciare questoe non stancarsi mai di dire no alla, no alla": a dirlo èFrancesco in occasione della Giornata Internazionale contro lanei Conflittiti che si celebra oggi 19 giugno. "Ai sopravvissuti alle violenze sessuali nei conflitti, a ogni bambino e adulto ferito, dico: mentre i violenti vi trattanooggetti, il Signore vede la vostra dignità e vi ripete: 'Tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e ti amo'", ha scritto ilsu Twitter.