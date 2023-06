Il papà che dà una martellata in testa al figlio per difendere l' ex nuora

Leggi su today

(Di lunedì 19 giugno 2023) L'arma strappata dalle mani delper evitare che potesse fare del male alla ex compagna. Poi, quella stessa arma utilizzata contro di lui. Folle lite in casa nel weekend in Brianza, dove un uomo di 60 anni ha colpito ildi 37 anni con unaalla. A bloccare il 60enne...