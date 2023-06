Il nuovo corso di Erdogan tra turbolenze e proiezione internazionale Scrive Fracchiolla

Leggi su formiche

(Di lunedì 19 giugno 2023) Con la fine della democrazia in Turchia tramonta il sogno di una democrazia musulmana, secondo la formula di Ankara che per decenni sembrava potesse diventare un modello di moderazione e laicità per altri paesi musulmani, come strumentalmente proposto anche daagli albori della Primavera Araba. Riconfermato per il terzo mandato Presidente della Repubblica con il 52,16% dei voti contro il 47,84% dei consensi dello sfidante Kilicdaroglu, Recep Tayyipcontinua l’opera di indebolimento dello stato di Ataturk, tanto che, a parere di quasi tutti gli osservatori, le elezioni, libere ma non eque (free but not fair), si sono celebrate in un clima teso per la stampa imbavagliata e molti oppositori politici in galera – si parla di quasi 300 arresti tra il primo e il secondo turno tra le fila del partito curdo. La capacità di portare la campagna ...