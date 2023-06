Il nostro Martino Libero esiste | è nato con la Gpa Ma per colpa di questo governo ha lo status di immigrato

(Di lunedì 19 giugno 2023) Davide e Davide, due papà, ci raccontano la loro storia a piazza Montecitorio nel giorno in cui parte il cammino della legge che vuole far diventare la maternità surrogata un reato universale. L'associazione Coscioni raduna tanti casi simili, sfidando il caldo torrido. Come quello di Lorena: "A 27 anni ho perso l'utero, la gestazione per altri mi ha fatto diventare mamma, è la culla che il cancro mi ha strappato"

...Sanche pur non partecipando, al momento, alle attività del neonato Dipartimento svolge un ruolo di supporto per il personale anestesiologico. Ancora una volta si dimostra che il......Sanche pur non partecipando, al momento, alle attività del neonato Dipartimento svolge un ruolo di supporto per il personale anestesiologico. Ancora una volta si dimostra che il...Questo è il27° film. Per qualche motivo, sembra che veniamo criticati non solo in base ad ... Stefano Denel ruolo di Wade, un attento ed empatico ventenne di acqua che non ha paura di ...

"Il nostro Martino Libero esiste, è nato con la Gpa. Ma per colpa di ... L'HuffPost

Il tempo dell'attesa sta arrivando agli sgoccioli e per Devis Ravanelli i giorni che lo separano dal via si contano sulle dita di una sola mano. Il prossimo fi ...Antimo Martino presenta Gara-3 della finale che vale un posto in serie A tra la Unieuro Forlì e la Vanoli Cremona, che si giocherà domani sera alle ore 20:45 al PalaRadi.