Il Napoli presenta Garcia | entusiasmo alle stelle

Rudi Garcia, nuovo allenatore del, sinel corso della conferenza stampa alla reggia di Capodimonte. "Con il presidente De Laurentiis ci siamo trovati sulle ambizioni. Quando inizio ..., Rudi Garcia si. Si è tenuta oggi la prima conferenza stampa di presentazione da allenatore azzurro, alla reggia di Capodimonte, dell'uomo che prenderà il posto di Luciano Spalletti , ..."Sulle ambizioni delsiamo sullo stesso piano io e il presidente De Laurentiis. Io se inizio una competizione gioco per vincerla". Lo ha detto Rudi Garcia, nuovo allenatore del, nel corso della sua presentazione nel Museo di Capodimonte. "Il presidente - ha detto Garcia commentando l'obiettivo di De Laurentiis di fare molta strada in Champions League - ha messo una ...

(Adnkronos) – "Il primo regalo è essere qui a Napoli. La cosa bella sono le ambizioni di questo club. Quando sono arrivato in città e ho visto tutte queste bandiere, mi sono reso conto che la città è ...